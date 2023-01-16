Morfoloji Binası için 50 milyon lira bütçe ayrıldı

FATİH AKBAŞ

2023 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hitit Üniversitesi Güney Kampüs’te inşaa edilecek olan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası için 49 milyon 998 bin lira bütçenin ayrıldığı programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT'ler, özelleştirme kapsamındakiler, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının yatırım projeleri yer aldı.

ÜNİVERSİTEYE 98 MİLYON LİRA BÜTÇE

2023 yılı yatırım programında Hitit Üniversitesi’ne 98 milyon 770 bin lira bütçe ayrılırken bunun 2 milyon 500 bin lirası kampüs alt yapısı, 49 milyon 998 bin lirası ise Tıp Fakültesi Morfoloji Binasına ayrıldı. Ayrıca Makine ve İmalat Teknolojileri ihtisaslaşma projesi içinde 12 milyon lira tahsis edildi.

Yatırım programında Çorum’da devam eden yol projelerine de farklı oranlarda bütçe ayrıldı.

Çorum-Yozgat arasında mevcut yolun BSK yapılması için 86 milyon 463 bin lira, Çorum-Osmancık arası bölünmüş yol ve Kırkdilim tünelleri için 87 milyon 769 bin lira, Çorum-İskilip yolu için 33 milyon 600 bin lira, Çorum-Amasya bölünmüş yolu için 72 milyon 311 lira, Çorum-Tokat yolu için 114 milyon 710 bin lira, Çorum-Ortaköy yolu için 15 milyon 543 bin lira bütçe ayrıldı.

Programda Bayat’ta yapılacak olan Asma Tepesi Yamaç Paraşütü ve Kamp Alanı için 3 milyon 257 bin lira, Çorum Belediyesi’nin Tarihi Kültür Yolu Alt Yapı İyileştirmesi projesi için is 6 milyon 750 bin lira tahsis edildi.