‘Nöbetçi eczane sayısı talimatlara uygun’

FATİH BATTAR

Gazetemizde dün yayınlanan ‘Vatandaşlar nöbetçi eczane sayısının artırılmasını istiyor’ başlık haberimizin ardından Çorum Eczacı Odası açıklama yaptı.

Çorum Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Arif Sami Bozdoğan tarafından yapılan açıklamada, Çorum merkezde üç tane nöbetçi eczane olduğu belirtilerek, “Kılavuzdaki talimatlara uygundur. Eksiklik söz konusu değildir”denildi.

Çorum'da nöbetçi eczane sayısının Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yayınlamış olduğu Nöbetçi Eczanelerin Düzenlenmesine İlişkin Kılavuzu doğrultusunda belirlendiğini belirten Çorum Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Arif Sami Bozdoğan, “Şuan için Çorum merkezde üç tane nöbetçi eczane mevcut olup kılavuzdaki talimatlara uygundur. Eksiklik söz konusu değildir. Nöbetlerde hastalarımız genellikle merkez eczanelerimizi tercih ettiklerinden dolayı, buralarda aşırı yoğunluk yaşanırken periferilerde bu yoğunluk yaşanmamaktadır. Özel Hastaneler hariç olmak üzere nöbetlerde gelen reçetelerin büyük bir bölümü manuel olarak gelmekte ve iş yükünün artmasına sebep olmaktadır. Her manuel reçetenin işlenmesi uzun zaman sürmekte, ayrıca manuel reçetelerde karşılaşılan eksikler hastaları ve eczacılarımızı yormakta, eksikliklerin hastaya anlatımı zaman almaktadır.

‘TÜM ACİL REÇETELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAZILMALI’

Biz eczacılar olarak tüm acil reçetelerinin elektronik ortamda çıkmasını reçete hazırlama zamanını kısaltacağından ve hastalara hizmet kalitesinin artırılmasına yardımcı olacağından dolayı reçetelerin e- reçete olarak yazılmasını gerekli görüyoruz. Sürdürülebilir Sağlık hizmetini hastalarımıza vermek için Çorum ilinde eczacılarımız 7/24 çalışarak ellerinden gelen gayreti göstermektedirler”şeklinde belirtti.

Açıklamasında ilaç yokluklarından eczanelerin sorumlu olmadığını kaydeden Bozdoğan, “İlaç yokluğu günlerdir görsel ve yazılı basında da görüldüğü üzere İlaç Fiyat Kararnamesi'nde ki Euro kurunun ilaç sanayicilerinin istediği oranda düzenlenmemesinden kaynaklanmaktadır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022, 18:44