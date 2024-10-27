Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı 100 binden fazla kişi ziyaret etti. 120 ülkeden 1478 firmanın katıldığı fuarda toplam 6,2 milyar dolarlık 133 anlaşma imzalandı.

SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 90 bin metrekareye yayılan fuara, 120 ülkeden 1478 firma katıldı. Yabancı ülkelerden resmi, ticari heyetleri ağırlayan fuarda, yerli ve milli teknolojiler dünyaya açılırken, 25 bin birebir görüşme yapıldı.

100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, 5 günde, 4 milyar 332 milyon doları ihracat anlaşması olmak üzere toplam 6 milyar 189 milyon dolarlık 133 anlaşmaya imza atıldı.

Geleceği şekillendiren teknolojilerin yer aldığı fuarda, yerli ve yabancı çok sayıda firma, kurum ve kuruluş en son ve yeni ürünlerini sergileme fırsatı buldu.