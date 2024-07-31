Çorum Amatör Futbolunun efendi ismi Serkan Çağırgan aktif futbolculuk hayatını sonlandırdı.

Çağırgan, Gülabibeyspor kulübünde genel kaptan olarak göreve başladı.

1988 Çorum doğumlu Serkan Çağırgan futbola Çorum Gençlerbirliği kulübünde 2005 yılında başladı.

Ardından yedi yıl Osmancık Belediyespor forması giyen Çağırgan bir sezon Osmancıkspor’da forma giyerken ardından Ulukavakspor ve Eti Lisesi ile BAL heyecanı devam etti.

Daha sonra dört yıl Ulukavakspor’da forma giyen Çağırgan önceki sezon Mecitözü Gençlerbirliği biten sezonda Gülabibeyspor takımında forma giydi.

Sahadaki futbolu kadar centilmenliği ve efendiliği ile tüm amatör futbol camiasının takdirini kazanan Serkan Çağırgan aktif futbol hayatına son verdiğini açıkladı. Çağırgan büyük bir tutku ile bağlı olduğu amatör futbol kariyerine nokta koymanın zamanının geldiğini söyledi.

Çağırgan açıklamasında ‘Sahalarda geçirdiğim yıllar boyunca her zaman bana destek olan öncelikle aileme , beraber ter döktüğümüz vakit geçirdigimiz takım arkadaşlarıma üzerimde emeği olan hocalarıma, yöneticilerime herkese sonsuz teşekkür ederim.

Futbol bana sadece spor değil güzel dostluklar anılar ve hikayeler biriktirdi. Bu yolculukta her zaman sporun sevgi saygı ve sportmenlik olduğunu savundum.Bundan sonraki süreçte saha icinde ve dışında tecrübe ettiğim ve biriktirdiklerimi elimden geldiğince paylaşma vakti . Futbolun başka sahnesinde görüşmek üzere’ dedi.