Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, başarılı güreşçi Eren Yalçın’ı altınla ödüllendirdi.

Çorum’un son yıllarda yetiştirdiği başarılı güreşçilerden biri olan 16 yaşındaki Eren Yalçın, Sırbistan'da 24-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 48 kg'da gümüş madalya kazandı.

Genç sporcunun elde ettiği başarı sevinç yaratırken, her zaman spora ve sporcuya verdiği destekle bilinen Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin de genç sporcuya karşı duyarsız kalmadı.

Şahin, Eren Yalçın’ı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederken, bir adet altın hediye etti.

Çorum’u ve Türkiye’yi gururla temsil eden Eren Yalçın’a bundan sonraki şampiyonalarda başarılar dileyen Başkan Şahin, Çorum’daki diğer kurum ve kuruluşları da başarılı sporculara sahip çıkıp, destek olmaya çağırdı.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nda düzenlenen programa PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Çorum’un sevilen simalarından iş insanı İrfan Yaşar, Hazal Ekmek Fırını Sahibi Ahmet Uçgun ile birlikte Eren Yalçın’ın aile fertleri ve antrenörleri de katıldı.

Eren Yalçın da kendisini ödüllendiren Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’e verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, yıl içerisinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda da madalya sözü verdi.