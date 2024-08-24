Çorum Futbol Hakemleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Hüseyin Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ve Kurul üyeleri Gökhan Yumlu, İbrahim Altınel ve Yüksel Basar ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ahmet Ecevit Hüseyin Şahin’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Çorum futbol hakemleri camia adına Hüseyin Şahin’e hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Şahin ise futbol hakemlerine ziyaretleri için teşekkür etti ve yeni sezonda başarılar diledi.