Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin Osmancık Ada Kompleksinde devam eden spor tesisi çalışmalarını yerinde inceledi.

Beraberinde Gençlik Spor Yurt İdare Şube Müdürü Çiğdem Ünlü ile birlikte Osmancık’ı ziyaret etti.

İlçe Yurtlarını ziyaret eden ve tesisleri gezen Şahin daha sonra Ada Spor Kompleksi içinde İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanan tesis inşaatlarını gezdi ve yüklenici firma yetkililerden bilgi aldı.

Osmancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz ile birlikte tesisleri gezen Şahin yeni tesislerin tamamlanması ile birlikte Osmancık’ın güreş, badminton ve okçuluk branşlarında çok daha başarılı sporcular çıkaracağına inandığını söyledi.