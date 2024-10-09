Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, konuşmasında gençlerin toplumdaki öneminden bahsetti.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri altında düzenlenen törene katılan herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Amatör Spor haftasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gençler ve minik sporcuların bir araya geldiği ve Türk sporunun geleceğini şekillendiren bu önemli hareketin bir parçası olmaktan dolayı onur duyduğunu da ifade eden Şahin, “Amatör spor, yalnızca sporun temelini değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve birlikteliğinde simgesidir. Spor, toplumlar arası köprüler kurarken, insanlarımızı daha sağlıklı, mutlu ve dinamik bir yaşam tarzına teşvik etmektedir.

Kuşkusuz amatörler, Türk sporunun kalbidir. Sizlerin azmi, tutkusu ve gösterdiği büyük çaba, profesyonelliğe giden yolun en kıymetli yapı taşlarını oluşturmaktadır. Çıktığımız bu yolculukta, her amatör sporcu bir başarı hikayesinin temelini atmakta ve bu hikayeler Türk sporunun yarınlarına ışık tutmaktadır” dedi.

Şahin konuşmasının devamında her şampiyonun spora amatör olarak başladığının da altını çizerken, Çorum’dan nice şampiyonların yetişmesi adına herkesin amatör spora destek vermesi gerektiğini savundu.

Şahin konuşmasını, Çorum Valiliğine ve Çorum Belediyesine amatör spora verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek noktaladı.