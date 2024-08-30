Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ile Amatör Spor Kulüpleri Federesyonu Başkanı Ferhat Arıcı Yaz Spor Okulları Okçuluk çalışması yapan minik sporcuları ve minikler ve mini minikler futbol turnuvasında mücarele eden futbolcuları ziyaret ettiler.

Nazmi Avluca sahasında oynanan minikler ve mini minikler futbol turnuvasında devam eden eleme maçlarını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı burda minik futbolcularla sohbett ederek turnuva hakkında bilgiler aldılar ve kendilerine başarılar dilediler.

Şahin ve Arıcı daha sonra Nazmi Avluca sahasının alt kısmında bulunan okçuluk alanında çalışma yapan sporcuları ziyaret ederek antrenöründen bilgi aldılar ve minik sporculara çalışmalarında başarı dileklerini elettiler.