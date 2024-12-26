Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin Alaca’da bir dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulundu.

Şahin beraberinde Gençlik ve Spor Şube Müdürleri İsmail Şahan, Çiğdem Ünlü, Alaca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kadir Durak, Gençlik Merkezi Eğitimcileri Hüseyin Tokgöz ile birlikte ilçede bulunan spor tesisleri, KYK yurdu ve diğer birimlerinde incelemelerde bulundular.

İl Müdürü Hüseyin Şahin incelemeleri sırasında tesisler hakkında bilgiler aldı ve ihtiyaçları konusunda İlçe Müdürü ve diğer personelden bilgiler aldı.

Şahin ve beraberindeki heyet daha sonra Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan’ı makamında ziyaret ederek ilçedeki spor tesisleri konusunda bilgi alışverişinde bulundular ve yapılması gerekenler konusunda görüş alış verişinde bulundular.

Ziyaret sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Belediye Başkanı Şerif Aslan’a milli takım forması hediye etti.