Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi’nde çalışma yapan pehlivanları ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Sporcu Eğitim Merkezi antrenörü Abbas Eker’den çalışmalar hakkında bilgiler alan İl Müdürü Hüseyin Şahin daha sonra güreşçilerle sohbet ederek onların taleplerini ve isteklerini dinledi.

Şahin, Çorum ve Türk güreşine yeni yetenekleri kazandırmak için alt yapı çalışmalarının çok önemli olduğunu belirterek İl Müdürlüğü olarak ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Şahin yapımı devam eden Güreş Eğitim Merkezinin faaliye geçmesinin ardından çok daha sağlıklı ortamda çalışacaklarını belirterek tüm güreşçilere başarılar diledi.