Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin Taekwondo ve cimnastik çalışmalarını ziyaret ederek sporcular ve antrenörlerden bilgiler aldı.

İl Müdürü Şahin Yeni Spor Salonundaki bireysel branşlar salonlarında çalışma yapan Taekwondo antrenörü Arif Atak ve Cimnastik antrenörlerini ziyaret ederek çalışma yapan sporcularla sohbet etti onların isteklerini dinledi ve beklentilerini söyledi.

Şahin sporculardan çok çalışmalarını dersleri ile sporu birlikte götürmelerini istedi ve İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Taekvonda ve Cimnastik antrenörleri ise ziyareti için İl Müdürü Şahin’e teşekkür ettiler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.