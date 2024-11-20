Avrupa Şampiyonasında bronz madalya kazanan milli sporcu Abdüssamet Uğurlu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’i ziyaret etti.

7-14 Kasım tarihlerinde Kosova’nın Priştine kentinde yapılan Muay Thai Avrupa Şampiyonasında milli takımda mücadele eden Abdussamet Uğurlu sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.

Uğurlu ve antrenörü Aydın Fırat Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Abdüssamet Uğurlu katıldığı Avrupa Şampiyonası hakkında bilgiler verdi ve İl Müdürü Şahin’e destekleri için teşekkür etti.

Şahin ise milli takımda Çorum ve ülkemizi en güzel şekilde temsil eden Uğurlu ve antrenörü Fırat’ı kutladı ve başarılarının devamının diledi.

İl Müdürü Hüseyin Şahin Uğurlu ve Fırat’a başarıları nedeni ile birer hediye verdi.