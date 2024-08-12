Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Hüseyin Şahin Yeni Spor Salonunda devam eden Yaz Spor Okulları çalışmalarını ziyaret etti.

Hüseyin Şahin yeni Spor Salonunda çalışmalarını sürdüren Boks, Cimnastik ve Taekwondo branşındaki çalışmaları ziyaret ederek burda çalışma yapan sporcular ve antrenörleri ile sohbet etti. Salonları tek tek gezerek çalışma yapan sporcularla sohbet eden Şahin onlardan çalışmalar ve istekleri konusunda düşüncelerini aldı.

Şahin daha sonra salonda görev yapan kurum antrenörlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışmalarında başarılar diledi.