Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Ekim ayı Encümen Toplantısı, Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Encümen üyeleri; Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Necat Yazıcı’nın katıldığı toplantıda, bölgedeki hayvan barınaklarının inşası ile ilgili yürütülen proje çalışmalarının son durumu detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Vali Çalgan, toplantıda yapılan projelerin önemine vurgu yaparak, hayvanların korunması ve bakımının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Hayvan hakları konusunda toplum bilincini artırmayı hedefleyen Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, her ay düzenlediği toplantılarla sahipsiz hayvanlar için daha iyi bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor.