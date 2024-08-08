Bu sezonda Çorum FK’nın Tredyol 1. ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor, Alper Uludağ transferinde mutlu sona ulaştı. Yeşil-siyahlılar, 33 yaşındaki sol beki renklerine bağladı.
Yeşil-siyahlılar kulüp binasına gelen 33 yaşındaki sol bek oyuncusuna bugün saat 14.30'da yapılacak olan imza töreniyle 1 + 1 yıllığına anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde geçiren 33 yaşındaki sol bek, sarı-lacivertli ekipte 10 maçta forma giyerken, 1 kez rakip ağları havalandırdı.
Süper Lig'de 126 müsabakaya çıkan deneyimli sol bek takımlarına 5 gol, 5 asist katkısı sağlarken, 1. Lig'de ise forma giydiği 58 müsabakada 4 gol 5 asistlik performans gösterdi.
Editör: Murat Çetin