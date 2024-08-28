Cumartesi günü Çorum FK’nın konuğu olacak Sakaryaspor üçüncü hafta maçında bugün Amedspor ile karşılaşacak.

Sahasının bakımda olması nedeni ile Amedspor ile Necmi Şeyhoğlu Stadı’nda bugün saat 21’de Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lige istediği gibi başlangıç yapamayan yeşil siyahlı takım kendisi gibi iddialı bir kadro kuran Amedspor önünde kazanarak moral bulmak amacında.

Sakaryaspor bu maçın ardından bir günlük ara sonrasında Çorum fK maçına hazırlanacak.