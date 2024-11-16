Sakaryaspor’a Kocaelispor maçının faturası çok ağır oldu.

PFDK bu maçta Sakaryaspor’a iki maç seyircisiz oynama ve toplamda 1 milyon 25 bin lira para cezası ve kişilere ise değişik cezalar verdi.

Trendyol 1. ligde geçtiğimiz hafta sonu oynanan Sakaryaspor- Kocaelispor derbisinde çıkan olaylar ev sahibi takıma çok pahalıya maloldu.

PFDK Sakaryaspor’a bu maçta taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile kendi evinde iki maçı seyircisiz oynama ve 168 bin lira para cezası ile Kuzey Alt Tribün 104, Doğu Alt Tribün 114 tribündeki taraftarların birer maç, Doğu Alt Tribün iki suçtan olduğu için iki iç saha maçına giriş yasağı verildi.

Sakaryaspor’a usülsüz seyirci alınmasından 234 bin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 36 bin lira para cezası aldı. Aynı maç sonunda koridorda yaşanan olaylardan dolayı futbolcular Cebrayil Karayel’e 3 maç ve 17.500, Erdi Dikmen ve Emircan Altıntaş’a ise 5’er maç ve 29.250’şer lira ceza verildi.

Sakaryaspor yöneticilerinden Serkan Kocasakal’a 75 gün ve 90 bin lira, Melih Daltılıç ve Fırat Özcan,’a 113’er gün ve 135 bin lira para cezası verildi.

Sakaryaspor’a toplam verilen para cezası ise 1 milyon 25 bin lira oldu. Aynı maçta Kocaelispor futbolcus Amaral Alves’e ise 1 maç ve 5.850 lira para cezası verildi.

1. ligde Fatih Karagümrük antrenörü David Sassarini’ye bir maç ve 29.250 lira ceza verildi. Yeni Malatyaspor futbolcusu Mehmet Emin Taştan’a iki maç men cezası verilirken Manisa FK’ya ise takım halinde sportmenliğe aykırılık nedeni ile 20.250 lira para cezası verildi.