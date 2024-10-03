Trendyol 1. ligde Sakaryaspor’da Suat Kaya ile ayrılık kararının ardından tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal ile anlaşma sağlandı.

Sezona Suat Kaya ile başlayan Sakaryaspor’da ilk yedi haftada alınan sonuçların ardından son hafta Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı.

Suat Kaya’nın ardından Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü olan Mesut Bakkan geçtiğimiz sezon 2.Lig ekiplerinden Amed Sportif ile şampiyonluk yaşamıştı. Süper Lig ve 1.Lig’de pek çok takım çalıştıran Bakkal 1.Lig’de ise son olarak 2022-2023 sezonunda Bandırmaspor’un başında görev yapmıştı. Tecrübeli teknik adam ligde sıkıntılı günler geçiren takımı ile 20 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet almıştı.

Mesat Bakkal dün öğlen saatlerinde resmi imzayı attıktan sonra yeni takımı ile ilk antrenmana çıktı Fatih Karagümrük hazırlığını sürdürdü.