Trendyol 1.Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Sakaryaspor'da bazı futbolculara verilen çeklerin karşılıksız çıktığı ve bu çeklerin futbolculara tek bir isim tarafından yazıldığı iddia edildi.

Sakaryaspor’un Kamerunlu futbolcusu Didier Lamkel Ze’nin sosyal medya x hesabından yaptığı paylaşımda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Antrenmana katılmayan Ze, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla takımdan ayrılacağını duyurdu.

Lamkel Ze sosyal medya x hesabından yaptığı paylaşımı şu ifadeleri kullandı:

"Sözü olmayan liderler her zaman yarın kulüplere para ödüyorlar. Sözleşmemi feshedeceğim bu çok yazık..."

Alacakları bulunan Del Valle ve Simon kısa bir süre önce kulübe ihtar çekerek, FİFA’ya başvurmuştu.