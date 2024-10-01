Trendyol 1. liginde Teknik Direktör değişikliği Sakaryaspor ile devam etti.

Yeşil Siyahlı kulüpte ikinci Suat Kaya dönemi sona erdi.

Sezona iddialı başlayan yeşil siyahlı takım henüz evinde maç oynayamadı.

Yedinci maçlar sonunda bir galibiyet dört beraberlik ve iki mağlubiyet alan Sakaryaspor yönetimi Suat Kaya ile yaptığı görüşmeler sonunda ayrılık kararı alındı.

Suat Kaya ikinci kez yeşil siyahlı kulüpten ayrılmak zorunda kaldı.

Sakaryaspor’da Teknik Direktör arayışında öne çıkan isimlerin ise Sinan Koloğlu, Recep Uçar ve Hüseyin Eroğlu olduğu öğrenildi.