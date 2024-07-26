Sakaryaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu 20 yaşındaki genç santrfor Abdel Zagre ile güçlendirdi.

Abdel Zagre'nin, Tatangalar'ın bu akşam gerçekleştireceği antrenmana katılacağı belirtilirken, kulüp tarafından resmi duyurunun da kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Transferler bir bir açıklandı