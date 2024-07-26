Sakaryaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu 20 yaşındaki genç santrfor Abdel Zagre ile güçlendirdi.
Abdel Zagre'nin, Tatangalar'ın bu akşam gerçekleştireceği antrenmana katılacağı belirtilirken, kulüp tarafından resmi duyurunun da kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Transferler bir bir açıklandı
Sakaryaspor, teknik direktör Suat Kaya liderliğinde yeni sezona hazırlanmaya devam ediyor. Tatangalar, gelecek sezon öncesi; Max Gradel, Cebrail Karayel, Rayane Aabid, Salih Dursun ve Jakub Szumzski gibi dikkat çeken transferlere imza attı.
Kariyer performansı
Abdel Zagre, kariyeri boyunca 49 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2.543 dakika sahada kalan 20 yaşındaki genç futbolcu, rakip fileleri 15 kez havalandırmayı başardı.