Sakaryaspor’da sezon başından beri devam eden kriz devam ediyor.

Yeşil Siyahlı takımın bugün Çorum FK ile oynayacağı maç için öğleden sonra karayolu ile Çorum’a hareket etti.

Sezon başından buyana söz verilen peşinatların ödenmemesi nedeni ile futbolcuların, ‘yönetim istifa etmezse Çorum maçına gitmeyiz’ mesajı üzerine Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn öğlen saatlerinde kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını açıkladı.

Bu istifa haberinin ardından Sakaryaspor kafilesi Çorum’a hareket etti.

Yeşil siyahlı takımın hafta içi oynadığı Amedspor maçının ardından veda mesajları yayınlayan Del Valle ve Cebrail Karayel’in yapılan görüşmeler sonunda kafileye katıldığı ve bugün Çorum FK karşısında forma giyeceği açıklandı.

Yaşanan ekonomik kriz nedeni ile Sakaryaspor’un iki tecrübeli ismi Max Gradel ve Ryan Aabid’in ise Çorum kafilesine katılmadığı ve kulüp arayışına girdiği öğrenildi.

Max Gradel’in Amedspor ile görüştüğü öğrenildi.