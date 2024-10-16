Çorum FK’da sakatlardan iyi haber çıkmadı.

Kırmızı Siyahlı takımda Amar Çatiç’in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı Ahmet Said Kıvanç’ın ise bir süre dinlendikten sonra özel programda çalışacağı açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takımın transferin son günü Iğdırspor’dan kiralandığı Amar Çatiç’in kasığında 2. derece yırtık çıktığı ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Adanaspor’dan tran sfer edilen kaleci Ahmet Said Kıvanç’ın ise pupis çıkmadığı ise sakatlık sürecinin devam ettiği belirtildi.

Ahmet Said’in bir kaç hafta dinlenerek geçireceği ve sonrasında özel programda çalışma yapacağı belirtildi.

Bu çalışmalar sonunda takıma katılması beklenen Ahmet Said’in dönüş tarihi belirsiz.

Öte yandan dizinde ağrı olan Atakan Cangöz’ün dün Ankara’da iğne olduğu ve bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.