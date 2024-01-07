Mehmetçik, PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) PKK'ya karşı başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan teröristler başarılı bir opeasyonla öldürüldü.

MSB: TERÖRİSTLER SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.