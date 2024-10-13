Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, yaptığı açıklamada son dönemde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, eczacılık mesleğine yönelik yapılan saygısız ve küçümseyici ifadeleri büyük bir üzüntü ve öfkeyle karşıladıklarını belirtti.

Programda, eczacılığı “para üstü veren” bir meslek olarak nitelendiren, “bu mesleği 5 yıl eğitim alarak bu iş için mi yapıyorlar?” diyerek küçümseyen ve “eskiden reçete okumak için eczacılar vardı” gibi ifadelerle mesleğin kutsiyetine, itibarına ve saygınlığına zarar veren söylemler kullanıldığını dile getiren Erol Afacan,

“Eczacılık mesleği, yalnızca ilaç dağıtan değil; hastaların tedavi süreçlerini destekleyen, onlara rehberlik eden ve toplum sağlığını korumak adına bilimsel bilgiyle hareket eden bir sağlık profesyonelliğidir. Eczacılar, toplum sağlığının korunmasında hayati bir rol oynayan sağlık çalışanlarıdır ve hiçbir kişi ya da kurumun bu mesleğin saygınlığını küçültme hakkı yoktur. Bizler, Çorum Eczacı Odası olarak, eczacılık mesleğine yönelik bu tür saygısız ifadeleri ve küçümseyici yaklaşımları kesinlikle kabul etmiyoruz. Eczacılar, her gün hastaların ihtiyaçlarını karşılamak, tedavi süreçlerine destek olmak ve onların sağlıkla ilgili sorunlarını çözmek adına özveriyle çalışmaktadır. Eczacılık mesleği, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için gece gündüz demeden çalışan sağlık neferlerinin oluşturduğu kutsal bir meslektir.

‘30.000 ECZACIDAN ÖZÜR DİLEYİN’

Söz konusu televizyon kanalında yer alan bu programda eczacılık mesleğini küçümseyen, itibarını zedeleyen ve meslek onurunu hedef alan ifadeleri kullanan kanal yetkilileri, program sunucusu ve yorumculardan 30.000 eczacıdan derhal özür dilemelerini talep ediyoruz. Bu açıklamalar, yalnızca mesleğimize değil, aynı zamanda mesleğimizi icra eden her bir eczacının emeğine ve çabasına da hakaret niteliğindedir” dedi.

‘TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALI’

Çorum Eczacı Odası olarak, Türk Eczacıları Birliği’ne çağrıda bulunduklarını ve bu konuda gerekli hukuki süreçlerin başlatılmasını talep ettiklerini dile getiren Afacan,

“Söz konusu televizyon kanalı, ilgili program, sunucu ve yorumcular hakkında derhal suç duyurusunda bulunulmasını, kamuoyuna yönelik yazılı bir basın açıklaması yapılmasını ve sorumluların gerekli cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalması için her türlü adımın atılmasını istiyoruz. Mesleğimizin onurunu, değerini ve kutsiyetini korumak adına Türk Eczacıları Birliği ve tüm meslektaşlarımızla birlikte hareket edeceğimizi, bu tür saldırılara karşı asla sessiz kalmayacağımızı ve eczacılık mesleğini her daim savunacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Eczacılık mesleği, bilgi, deneyim ve özveri gerektiren bir meslek olup, eczacılar olarak görevimizi daima büyük bir sorumluluk ve saygı çerçevesinde yürütmeye devam edeceğiz. Hiçbir kişi ya da kurumun, bu mesleği değersizleştirmeye yönelik girişimlerine izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)