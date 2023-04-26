Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan, önceki gün görevi sırasında saldırıya uğrayan Veteriner Hekim Onur Bal’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Onur Bal, önceki gün özel bir mezbahanede görevini ifa ettiği sırada halk sağlığı açısından uygun olmayan karkas etin imhası için rapor tutmuş, bu esnada işletme ve hayvan sahibi tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.

Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan, Çorum Tarım İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Veteriner Hekim Onur Bal ve Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Erdem Kolabaş’a geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Yardımcıları, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek menfur saldırıyı kınadılar.