İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, gazeteci Nevşin Mengü hakkında terör örgütü YPG/PYD lideri Salih Müslim ile yaptığı röportaj nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Mengü'nün, sosyal medya hesabında yayınladığı röportajda, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikte söylemlerin bulunduğu iddia edildi.

RÖPORTAJ SONRASI GÖZALTINA ALINDI!

Başsavcılık, söz konusu röportajın 13 Aralık 2024 tarihinde yayımlandığını belirterek, re’sen başlatılan soruşturma kapsamında Mengü’nün sabah saatlerinde gözaltına alındığını bildirdi. Savcılık işlemlerinin ardından Mengü, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Mengü hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında gazetecinin ifadesine başvurulmaya devam edileceği öğrenildi.