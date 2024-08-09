İki sezon Çorum FK forması giyen Salih Zafer Kurşunlu yeni sezon için Silifke Belediyespor ile anlaştı.

1988 Antalya doğumlu Salin Zafer Kurşunlu Antalyaspor’da 2006 yılında profesyonel olduktan sonra Çankırıspor, Tavşanlı Linyitspor, Manavgatspor, Gümüşhane, Ankaraspor ve Manisa FK’nın ardından 2020 yılında Çorum FK’ya transfer oldu ve iki sezon kırmızı siyahlı forma giydikten sonra yarım sezon Iğdırspor’da forma giydikten sonra son olarak geçen sezon Muşspor ile play-off finalinde kaybetti. Salih Zafer yeni sezonda 3. lig 1. grupta mücadele edecek olan Silifke Belediyespor ile arlaştı.