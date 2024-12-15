2011 yılında başlayan iç savaşta muhalifler uzun süredir durulan çatışmaların ardından 27 Kasım'da tarihi ilerleyişlerini başlatarak Şam'ı ele geçirdi ve Esad yönetimine son verdi.

ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

İŞKENCELER VE TOPLU MEZARLAR

Esad rejiminin devrilmesi sonrası dikkat çeken birçok gelişme yaşanırken, Suriye'nin kötü şöhretli gözaltı merkezleri ve toplu mezarları da gün yüzüne çıkıyor.

TOPLU MEZARLIK GÖRÜNTÜLENDİ

Bu kapsamda başkentin güneydoğusunda, Şam Havaalanı'nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık alanı görüntülendi.

75 BİN KİŞİNİN CESEDİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yaklaşık 75 bin kişinin cesedinin olduğu tahmin edilen alanda 150 adet toplu mezar bulundu.

20 METRELİK ÇUKURLAR

Alanda yaklaşık 20 metre derinliğindeki çukurların mezar olarak kullanıldığından ve cesetlerin burada üst üste gömüldüğünden şüpheleniliyor.

"HER GECE KAMYONETLE CESETLERİ TAŞIDILAR"

Toplu mezarın bulunduğu alanda yaşayan tanıklar, 2012'den bu yana her gece alanda ceset yüklü kamyonetler gördüklerini söylediler.

Tanıklar mezarlığın çevresinde bulunan köpeklerin insan kalıntılarını yediğine ve uzuvların uzaktan görüldüğüne de bilgi verdiler.