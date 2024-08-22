U 11 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında sıkletinde birinci olan Berkay Gözübüyük Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’i zyaret etti.

24-25 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da yapılan U 11 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 48 kiloda altın madalya kazanan Berkay Gözübüyük babası Tuncay Gözübüyük ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’i ziyaret etti. Ziyarete Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız’da eşlik etti.

Ziyaret sırasında Berkay Gözübüyük şampiyona ve çalışmalar hakkında Şahin’e bilgiler verdi ve destekleri için teşekkür etti. Şahin ise minik pehlivanı bu başarısından dolayı tebrik etti ve bu başarısını artırarak devam etmesi için daha çok çalışmasını istedi.

İl Müdürü Şahin ziyaret sonunda Berkay Gözübüyük’ü başarısı nedeni ile tebrik etti ve ona hediye verdi.