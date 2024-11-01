Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünün milli sporcusu Mehmet Can Töremiş yine kürsüye çıktı.

Töremiş bu kez fair-play ödülü için kürsüde yer aldı.

23-31 Ekim tarihleri arasında Bahreyn’in Manama şehrinde yapılan Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Oyunları badminton müsabakalarında milli takımda mücadele eden Mehmet Can Töremiş milli takımdan partneri Aleyna Korkut ile birlikte turnuvanın fair play ödülüne layık görüldüler.

Ulusal ve Uluslararası bir çok turnuva şampiyonuda madalya kazanan Mehmet Can Töremiş başarılı sporculuğunun yanına birde fair play ödülü ekledi.