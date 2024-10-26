Geçtiğimiz aylarda 'Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren projesinde prüz çıktı ve bu prüz de Çorum'dan kaynaklanıyor' şeklinde yaptığı açıklamalarla gündem olan ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun prüz iddialarını yalanlandığı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, “Birinci gündemimiz Ankara-Çorum-Samsun hızlı tren projesi" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'da devam eden ve yapımı planlanan büyük bütçeli yatırımlardaki son durumu açıklayarak, “Birinci gündemimiz Ankara-Çorum-Samsun hızlı tren projesi" dedi.

“Birinci gündemimiz Çorum- Samsun-Ankara hızlı tren projesi"

Enerjilerinin büyük çoğunu Çorum- Samsun-Ankara hızlı tren hattı ve Atakum Çevre Yolu'na verdiklerine dikkat çeken Muş, “Şu anda Ankara-Samsun arasında bir otoyolumuz var. Ana gündemimiz, bütün odağımız tren, raylı sistem yani hızlı trenin yapılması. Öncelikli gündemimiz bu. Trafik ihtiyacı, yoğunluk artar, ihtiyaç hasıl olur Ankara-Samsun otobanı projelendirilebilir. Trabzon-Samsun arasında da Karadeniz Sahil Yolu var. Şu anda da işliyor. Onun haricinde ilave bir yol, çalışma gündemde yok. Böyle çok enerjimizi verdiğimiz bir yer değil. Enerjimizi daha çok saydığımız projelere vermek istiyoruz. Bizim için en kritik Samsun-Çorum-Ankara üzerinden Mersin Limanı'na inmek. Bizim için en önemli iş bu. Çünkü bu hem sanayiyi bu tarafa getirecek ve ulaşım anlamında bize çok ciddi kolaylık sağlayacak. Lojistik anlamında, yolcu taşımacılığının ötesinde bir şey bu. Birinci gündemimiz şu anda bu ve hayata geçirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl Batı Çevre Yolu ile bu bahsettiğimiz projenin ihalesini yaptırmak gibi bir hedefimiz var” açıklamasında bulundu.