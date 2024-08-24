Av yasağının kalkmasıyla Samsun'daki avcılar sezonu açtı.

2024 -2025 av sezonu bugün itibarıyla başladı. Sezonun açılmasını bekleyen Samsun'daki avcılar tüfeklerini alarak doğaya çıktı. Yaklaşık 8 kişinden oluşan ekip Kavak, Ladik ve Havza ilçelerinde avcılığa açık alanlarda avlanmaya başladı. İlk günden daha çok kuş türleri avlayan ekipler bu yıl domuz popülasyonunun çok olduğunu söyledi.

Atakum Avcılar Kulüp Başkanı Rasim Taner, "Bu yıl kuraklığın biraz fazla olmasında dolayı potansiyel bir zayıftır. Doğada en çok karşılaştığımız avlar bıldırcın ve domuz avlarıdır. Avcılık yaparken daha çok domuz ibareleri görüyoruz. Toprağı eşelemesinden anlıyoruz. Bu da domuz potansiyelinin çok olduğunu gösteriyor. Zamanla Karadeniz Bölgesi'nde çok fazla domuz potansiyeli arttı. Bu konuda çalışmalarımız var. Yeşilliğin artması, fındığın olması çok fazla domuz potansiyelinin artmasına sebep oluyor. Milli Parkların çağrısına uyacağız" dedi.

Avcı Emre Taner, "Bugün yasal avcılığın başladığı bir tarihtir. Bizim beklentimiz ise kaçak avcılık ilgili bizim derneklerimizin, avcılarımızın verdiği mücadele aşikar, talebimiz kaçak avcılık ile yasal avcılığın birbirine karıştırılmamasıdır. Yasal avcılığın her şeyi devletin kayıtlarında olan bir organizasyondur" diye konuştu.