Samsun'da bulunan fidanlık müdürlüğü ve buna bağlı şefliklerde yılda 134 türde üretilen 10 milyon fidan, Türkiye'yi yeşillendiriyor.

Türkiye'nin en büyük fidan üretim merkezlerinden biri olan Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, kendisine bağlı Bafra, Vezirköprü, Çorum, Amasya, Tokat şeflikleriyle birlikte yılda 10 milyon fidan üretiyor. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi çerçevesinde fidan üretimi ve bakım çalışmaları devam ediyor.

2024 yılında Samsun, Bafra ve Vezirköprü fidanlıklarında 1 milyon 850 bin fidan üretimi yapıldı.

2 milyon fidanın ise bakımı yapıldı. Bu işleme 4 milyon 173 bin TL harcadı. Ayrıca Samsun'daki şefliklerde 2 ton tohum üretimi gerçekleştirildi.



Vezirköprü'de 11 hektar alanda yabani zeytin (Delice) aşılaması yapıldı

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefliği tarafından bölge ormanlarından doğal olarak yetişen gelir getirici orman ürünlerinin ekonomiye kazandırılması çerçevesinde Saraycık ve Karanar Mahalleleri mevkisinde 11 hektarlık alanda yabani zeytin (Delice) aşılaması gerçekleştirildi.



Orman köylülerinin gelirini artıracak projeler

Orman köylülerin kalkındırılması ve destekleme projesi çerçevesinde 3 milyon 598 bin ödeneği olan süt sığırcılığı projesinde gerçekleşme yüzde 38, 4 milyon 200 bin ödeneği olan üretim geliştirme projesinin gerçekleşmesi yüzde 67, 960 bin TL ödeneği olan arıcılık projesinin gerçekleşmesi yüzde 100, 2 milyon 800 bin ödeneği olan tambur projesinin gerçekleşmesi ise yüzde 45.

Ayrıca Samsun’da 25 bin dekar alanda defne ormanı bulunuyor. Yıllık bin 500 ton üretim yapılıyor.

Köylüye 16,5 milyon TL gelir sağlanıyor. Samsun’da ayrıca 2024 yılı içerisinde 1 adet bal ormanı oluşturulacak.

1 milyon 500 bin TL ödeneği olan projenin tasarruf tedbirleri kapsamında değerlendirilerek çalışmalarına yön verilecek.



Toplamda 103 milyon 588 bin TL yatırım

Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün Samsun’da 21 milyon 509 bin TL’lik ağaçlandırma, 46 milyon 929 bin yol, 12 milyon ORKÖY, 19 milyon 550 bin fidan üretim ve 3 milyon 500 bin odun dışı çalışma yatırımları bulunuyor.