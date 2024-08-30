Samsunspor Futbol Okulunun düzenlediği futbol şenliğine Çorum Samsunspor futbol okuluda katıldı. Samsun Çorum futbol okulunun Samsunspor’un tüm illerdeki okulları ile düzenlenen futbol şenliğine Samsunspor Futbol Okulu Çorum Sorumlusu Fatih Atlı ile yardımcı antrenör Ömer Kağan Doğru ve İlknar Atlamaz yönetiminde çalışmalara katılan sporculardan oluşan bir takımla mücadele etti.

Fatih Atlı Çorum’da bu okulu açma nedeninin gençlere imkan sunmak hemde böyle turnuvalara katılım sağlayarak tecrübe edinip sosyalleşmerinin yanı sıra genç yetenekleri Samsunspor gözetiminde tutulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Turnuvada Yılport Samsunspor Futbol Okulları Sorumlusu Doğan Mermer. Samsunspor Merkez Futbol Okulları Sorumlusu Akır Türker’in katılımları ile düzenlenen törende yaptıkları konuşmalarda amaç gençlere birden fazla seçenek sunmak onların bakış açısığını değirmek olduğunu belirterek ‘Çorum’un gençlerini doğru şekilde yönlendirerek Çorum’un ismini duyurmak olduğunu söyledi.