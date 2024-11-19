Samsunspor Voleybol takımından Osmancık Belediyespor’a teşekkür mesajı.

Kadınlar Voleybol 2. liginde Osmancık Belediyespor’un pazar günü konuk ettiği Samsunspor Voleybol takımı misafirperverliği için teşekkür mesajı yayınladı.

Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim kurulu tarafından maç sonunda iki takımın toplu fotığrafı ile yayınlanan teşekkür mesajında ‘Osmancık Belediyespor maçında bizleri en iyi şekilde ağırlayan ve maç sonu takımımızı tebrik eden Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kulüp Başkanı Emrah Tüysüz ve Sportif Direktör Gökhan Kent’e misafirperverlikleri için teşekkür ederiz’ denildi.