Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çorum Sanayi Sitesi 13. Caddede bozuk olan yerlerin belediye tarafından yenileneceğini bildirerek, cadde üzerindeki araçların kaldırılmasını istedi.

Uzun, isteyen esnafın da çalışmalar esnasında doğalgaz bağlatabileceğini bildirdi.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, açıklamasında şu bilgileri verdi:

YOLLAR YENİLENECEK

Çorum Sanayi Sitesi 13. Caddede 550 metrelik bozuk olan yerin yenilenmesi amacıyla sabah erken saatlerde başlayacak olan yol çalışması nedeniyle cadde üzerinde bulunan araçların, damperlerin, karoserlerin kaldırılması gerekmektedir.

DOĞALGAZ UYARISI:

Doğalgaz bağlatmak isteyen esnafımızın, kısa bir zaman içerisinde doğalgaz aboneliği için müracaat etmesi halinde yol çalışmaları esnasında doğalgazlarını da bağlatabileceklerini önemle hatırlatıyoruz.

BELEDİYE’YE TEŞEKKÜR

Sanayimizdeki bozuk yolların yenilenmesini sağlayan başta Sayın Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde tüm personele emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.”