Çorum Oto Sanayiciler Derneği (ÇOSAD) Başkanı Eyyüp Pehlivan, Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun’un sanayideki temizlik ile ilgili açıklamalarına hem destek verdi hem de güvenlik konusunu gündeme getirdi.

Dernek Başkanı Pehlivan, sanayi sitesindeki kirliliğin sanayi esnafı veya Çorum Belediyesi’nin temizlik çalışmalarıyla ilgili olmadığını, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bu konuda üzerine düşeni görevi fazlasıyla yaptığını söyledi.

Asıl sanayiye dışardan gelen kişilerin sanayide neden bulunduğunun sorgulanması gerektiğini ifade eden Eyyüp Pehlivan, “Asıl sorulması gereken soru nasıl kirlendi değil, bu grupların sanayide ne işi var olmalıdır” dedi.

Ayrıca şahsının çıraklık yaptığı dönemden bu yana süregelen sanayi sitesindeki güvenlik probleminin artık ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizen Pehlivan, “Malımıza zarar geldi, canımıza zarar geldi. Şimdi sıra yeşil alanlarımıza ve sosyal donatılarımıza geldi. Daha ne olması gerekiyor?” diye sordu.

“Türkiye’de örnek gösterilen Çorum sanayisinin diğer illerde ki sanayi sitelerinden neyi eksik?” diye konuşan Eyyüp Pehlivan, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen güvenlik nizamiyesi çalışmalarının akıbetinin ise hala belirsiz olduğunu kaydetti.

Pehlivan, sanayinin ve sanayicinin öncelikli sorunu olan sanayi sitesinde güvenlik ve nizamiye çalışmalı ile ilgili olarak ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü, Oda Başkanı Necmettin Uzun’u, KSS Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balabanı’ı, oda başkanlarını ve tüm esnafları iş birliğine davet etti.

Eyyüp Pehlivan son olarak, “Bizler oto sanayiciler olarak yapılacak her çalışmada üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyerek, çözüm odaklı bir duruş sergiledi.