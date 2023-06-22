YÜKSEL BASAR

AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ın Cumhuriyet Başsavcılığı'na "yağmaya teşebbüs" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu 5 sanığın hapis cezası almasının ardından sanıkların yakınları karara tepki gösterdi.

Sanığın yakınları kararın siyasi olduğunu iddia ederek karara tepki gösterdiler.

Sanıkların avukatı Ahmet Özdel de iddianamenin baskıyla oluşturulduğunu iddia ederek, "Kendileri de AK Partili olan bu insanların AK Parti İl Başkanı’na karşı yağma suçu işlemesi mümkün değil. Bu dava hukuki olmaktan çok siyasi bir dava. Mahkemenin elinde olan bütün delillerin gerçek olmadığını, tanıkların beyanlarının yağma suçu oluşturmayan beyanlar olduğunu mahkeme de söyledik. Yağma suçu unsurlarını tek tek anlattık. Eğer Türkiye’de adalet varsa, ceza kanunu varsa, ceza hukuku varsa buradan yağma suçu çıkmaz. Baskıyla oluşturulmuş bir iddianamedir" açıklamasında bulundu.