Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da içinde kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda başladı. Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı’nda ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçiler için hazırlanan etkinliklerde vatandaşlar eğlenceli vakit geçirdi.

VALİ ÇAKIR: MALAZGİRT RUHU İLHAM KAYNAĞI OLDU

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının konseri ile açılışı yapılan program, yapılan konuşmalarla devam etti. Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü kutlama programında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve komutanlarının üstün cesaret ve kahramanlık örneği gösterdiğini ifade ederek, “Milletin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açarak Türk milletinin geleceğini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibariyle tarihinin en şanlı zaferlerinden biri olan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Adalet ve merhametle devletini ihya ve inşa eden Sultan Alparslan bugün dahi tesirini hissettiğimiz 4 kıtada hüküm süren kardeşliğin meşalesini yakmıştır. Adalet, hoşgörü, barış ve kardeşliği esas alan Malazgirt ruhu, tarih boyunca milletin ilham kaynağı olmuştur. Bu ruhu yaşamak ve genç kuşaklara aşılamak, geleceğimizin teminatı olacaktır. Aydınlık geleceğimizin mimarları olan gençlerin tarihi iyi öğrenmesini sağlayarak tarihi bilincin canlı tutulması için Malazgirt Zaferi, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi daha birçok destansı mücadeleye layık olduğu vefanın gösterilmesi adına bu coşkuyu paylaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Sultan Alparslan ve şanlı ordusu başta olmak üzere Anadolu'yu bizlere ebedi bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz minnetimizi sunuyorum. Başta Muşlu hemşehrilerimiz olmak üzere tüm aziz milletimizi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlamalarına davet ediyor, al bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalandığı bu kutsal topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde nice bin yıllar diliyorum" dedi.

YILDIZ: MALAZGİRT BİR HAFIZADIR

Malazgirt’in, okun yaydan çıktığı yer olduğunu söyleyen Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da, “Türkler, Kürtler, Çerkezler, Araplar, Lazlar, Boşnaklar, Aleviler, Sünniler, kardeşiz dediler ve bize şehit kanlarıyla bu Anadolu'yu ve toprakları vatan kıldılar. Cümle şühedaya rahmet ve selam olsun. Her yıl Malazgirt'teyiz. Çünkü Malazgirt bizim. Bura hikayemizin başladığı yer. Dedelerimizin Sultan Alparslan'la 'size bir vatan bırakıyorum ve ebediyen sizin olacaktır' dediği Malazgirt'teyiz. Türk ve dünya tarihinin en önemli olaylarından 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'ni anmak ve o zaferi kutlamak üzere her yıl buradayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakımız ve bakanlarımız, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında burada toplanıyoruz, dünyaya bir ve beraber olduğumuzu hep birlikte haykırıyoruz. Bazen televizyon programlarında ‘neden Malazgirt'e gidiyorsunuz’ diye soruyorlar. Malazgirt bir hafızadır. Kendimizi dinlemeye geliyoruz. Hatırlamak kendine gelmektir. Bu toprağa adaleti, merhameti, huzuru, barışı, kardeşliği, sevgiyi, irfanı, hikmeti mayaladılar. Bu bilinci kuşanmaya geliyoruz. Malazgirt, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dediği anlayışımızın bin yıllık referansıdır. Bu bilinci, bayrak ve vatan bilincini kuşanmaya geliyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Melik Emre de Malazgirt'in tarihin en önemli noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Burada 4 gün boyunca etkinliklerin devam edeceğini anlatan Yıldız, “Okçuluk ve atlı turnuvalarda Gazze'de, Filistin'deki kardeşlerimizin özgürlüğü ve bağımsızlığı için yaylarımızı çekeceğiz, oklarımızı atacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletimizin ve milletimizin ilelebet bağımsızlığı için yaylarımızı kuşanacağız. Bu bilinci kuşanacağız ve hep birlikte pazar günü buradan Malazgirt Meydanı'ndan bütün dünyaya bir birlik ikrarında bulunacağız, ahitleşeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Açılışa, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, kaymakamlar, belediye başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.