Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mahmut Gülle, Yusuf Susuz
Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Mboula, Fatih Eren, Malle (Dk. 84 Mehmet Yüksel), Kayode (Dk. 70 Forsell), Nafican Yardımcı (Dk. 38 Ofosu), Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Miraç Acer (Dk. 46 Ahmet Gökbayrak), Cuma Menize (Dk. 38 Begiç)
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde (Dk. 80 Furkan Söyler), Nuri Fatih Aydın (Dk. 69 Cengizhan Akgün), Mehmet Güneş (Dk. 89 Mehmet Emin Taştan), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 89 Osman Katipoğlu), Kerem Altunışık (Dk. 69 Umut Tanış), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman
Goller: Dk. 53, Dk. 73 ve Dk. 79 Malle (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Dk. 88 Mboula (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Mehmet Güneş, Dk. 63 Ferhat Canlı (Yeni Malatyaspor)