Şanlıurfaspor, Karşıyaka'dan 24 yaşındaki orta saha Hakan Erçelik ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

1. Lig’de mücadele eden Şanlıurfaspor'un, transfer atağı sürüyor. Son olarak 2023- 2024 sezonunda genel averajla 1. Lig’de kalana sarı yeşili ekip, Karşıyaka'dan 24 yaşındaki orta saha Hakan Erçelik ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Transfer resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Şanlıurfaspor,“Kulübümüz, Karşıyaka'dan 24 yaşındaki orta saha Hakan Erçelik ile sözleşme imzaladı. İmza törenine Kulüp Başkanımız Mehmet Giray Küçük katıldı ”ifadelerini kullandı.