CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Delice-Çorum-Samsun hızlı tren hattı ihalesinin Ekim ayında yapılacağını açıklaması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu’nun; 'Ekim ayı içerisinde ihale etmeyi planlıyoruz.' sözlerinin kendilerini çok güldürürdüğünü belirten Tahtasız, şunları söyledi

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018’de, 2019’da, 2020’de Çorumlular’a hızlı tren müjdesi verirken Çorumlu hemşehrilerime şöyle seslenmişti; “Çorum’un hızlı tren için gün saydığını çok iyi biliyorum. Çorum’un bu hayalini gerçeğe dönüştürmeye kararlıyız. Bu işi bizzat takip ediyorum.” Sayın Erdoğan’ın işini nasıl takip ettiğini tüm Çorumlular olarak görmüş olduk. 7 Mart 2024 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarıyla umutlanmışken, 11 Eylül 2024 tarihinde AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın “Yılın bitmesine 3 ay var. Biraz zor olabilir” sözleri, bizleri hayal kırıklığına uğratmıştı ki birkaç gün önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun; "Ekim ayı içerisinde ihale etmeyi planlıyoruz.' demesi bizleri yine çok güldürürken haydi inşallah demekten de geri koymadı."