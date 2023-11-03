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Ahmet Ecevit 2. Lig Kırmızı Grupta pazar günü oynanacak Sarıyer-Somaspor maçını yönetecek. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 5 Kasım pazar günü saat 14’de Maltepe Hasan Polat Stad’nda oynanacak Sarıyer ile Somaspor takımları arasındaki maçı ilimiz B Klasman hakemi Ahmet Ecevit yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Kayseri’den Furkan Ulu ve Halit Karacabay. Maçta dördüncü hakem olarak ise ilimis C Klasman Hakemi Celal Bayraklı görev yapacak.

Ligde konuk Somaspor 10 maçta 21 puanla altıncı sırada yer alırken ev sahibi Sarıyer takımı ise 11 maçta 13 puanla onuncu sırada bulunuyor.