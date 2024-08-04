Denizli'de bir ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, aşırı ısınma sonucu bomba gibi patladı. Alevlerin hızla kapladığı fabrika küle döndü.

Denizli'nin Merkezefendi Mahallesi Zafer Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda; şarjda bırakılan telefon, sıcaktan dolayı aşırı ısınarak patladı.

ALEVLER TÜM FABRİKAYI SARDI

Patlamanın ardından çıkan alevler kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu ihbar etti ve bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

FABRİKA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı; ancak fabrika kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahale edildi.