Çorum'da hobi bahçelerine cezalar yazılmaya devam ediyor. Son olarak da Sarmaşa'da bir kooperatife ait olan 74 hisselik hobi bahçesine 787 bin 447 lira idari para cezası kesildi.

Vatandaşlar cezaya itiraz etmeye hazırlanırken, bir hobi bahçesi sakini bu alanın 1. sınıf sulak ekili tarım arazisi olmadığını ileri sürdü.

Sarmaşa’da hala yeni yerlerin parsellenerek hobi bahçesi olarak satıldığını ifade eden vatandaş, “Neden bunlar engellenmiyor da bizim hobi bahçelerimize ceza yazılıyor. 3-5 meyve ağacı diktik, kaldı ki burası 1. sınıf sulak ekili tarım arazisi değil biz bu boş alanları değerlendirdik.” diye konuştu.

Cezalara tepki gösteren bir başka vatandaş da hobi bahçelerinin ya baştan engellenmesi gerektiğini ya da mantıklı çözümler üretilmesi gerektiğini savundu.