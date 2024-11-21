Osmancıkgücüspor Yönetim Kurulu dünki Gençlerbirliği maçına çocuklarına reva görülen ortamın daha elverişli hale gelene kadar Osmancık’taki maçlarına çıkmayacaklarını bir kez daha diletirdi.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘Bugün Osmancık'ta oynamamız gereken U14 ligi play-off beşinci hafta karşılaşmasında Çorum Gençlerbirliği Spor Kulübü müsabakasına yönetim kurulumuzun daha önce yapmış olduğu açıklama gereğince müsabakaya çıkmayarak 3-0 mağlup sayılacağız ve 3 puan silme cezası alacağız. Ligin ilk devresinde deplasmanda 4-0 yendiğimiz rakibimize kendi evimizde 5 farklı yenilmediğimiz sürece ligi 3. bitirip ilçemize kupa kazandıracağımız. Karşılamaya çıkmayarak ligi 4.cü bitirdik. Bizim kulüp anlayışımız önce iyi bir birey sonra iyi bir sporcu yetiştirme mantığıdır. Bu sebeplerle çocuklarımıza önce güzel ahlakı sonra sporu aşılamak için çabalıyoruz. Kandiber Spor Kulübü olarak İlçemiz Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından çocuklarımıza reva görülen ortamın daha elverişli bir hale gelene kadar Osmancık'taki karşılaşmalara çıkmayacağımızı bir kez daha beyan ederiz’ derildi.