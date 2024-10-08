Ahlatcı Çorum FK’nın cuma akşamı oynadığı Alagöz Holding Iğdır FK maçını toplam 3105 biletli taraftar giriş yaptı.

Kırmızı Siyahlı takımda bilet veya kombine alıpta maça gelmeyen taraftar sayısı ise kişi oldu.

Kırmızı Siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çorum FK ile Iğdır FK takımları arasında kale arkası E tribününden bilet alan taraftar sayısı 1526 olmasına karşın stada giriş yapan taraftar sayısı 1435 oldu.

Misafir tribününden 89 taraftar bilet alırken giriş yapan taraftar sayısı 84 olarak açıklandı. Protokol tribününde ise 62 isim akredite edilirken giriş yapah sayısı sadece 12’de kaldı.

VİP A, B, C ve D tribünlerinden bilet alan taraftar sayısı 560 kişi olurken stada giriş yapan taraftar sayısı 468 kişi olarak açıklandı.

Localara akredite edilen isim sayısı 228 kişi olurken maça giriş yapan 193 kişi oldu.

Batı Kapalı Sol tribününde 51 biletli taraftardan 41 kişi giriş yaptı. Maraton tribününden satılan kombine ve bilet toplamı 1040 olmasına karşın giriş yapan taraftar sayısı ise 872 oldu.