Ahlatcı Çorum FK’nın bu akşam sahasında oynayacağı Pendikspor maçı için dün öğlen saatlerinde satılan bilet sayısı sadece 414 olduğu açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takımın ligde son iki maçını kazanmanın verdiği maralle bu akşam sahasında oynayacağı Pendikspor maçı biletlerinde kulüp yönetimi tarafından % 40 indirim yapılmıştı.

Bu indirimin ardından taraftarların maça ilgisinin fazla olması bekleniyordu.

Ancak dün öğlen saatlerinde pasolig sitesinden aldığımız bilgiye göre satılan bilet sayısı sadece 414 adet olduğu açıklandı.

Doğu Maraton tribününde 166 adet kale arkasında 197 adet kapalı sol tribünde 6 adet özel vip B’de 2 adet ve VİP tribünde ise 43 olmak üzere toplam 414 bilet satıldı.